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ГПСУ задержала уклонистов, которые хотели бежать в Румынию, "вооружившись" гидрокостюмами

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Закарпатье, Воскресенье 19 марта 2023 12:06
ГПСУ задержала уклонистов, которые хотели бежать в Румынию, "вооружившись" гидрокостюмами Фото: задержаны уклонисты, пытавшиеся бежать в Румынию, переплывя Тису (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье пограничники задержали 8 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Часть из них хотела "покорить" горы, а часть – переплыть реку Тису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Часть из них собиралась покорить горы, другая же - пойти вплавь. Преодолеть холодное течение реки Тисы им должны были помочь гидрокостюмы и автомобильные камеры.

ГПСУ задержала уклонистов, которые хотели бежать в Румынию, &quot;вооружившись&quot; гидрокостюмами

Как отмечают в ГПСУ, дела задержанных переданы в суд.

Как сообщалось, на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Он до последнего старался не признаваться в своем "перевоплощении".

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.

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