ГПСУ задержала уклонистов, которые хотели бежать в Румынию, "вооружившись" гидрокостюмами

На Закарпатье пограничники задержали 8 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Часть из них хотела "покорить" горы, а часть – переплыть реку Тису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Часть из них собиралась покорить горы, другая же - пойти вплавь. Преодолеть холодное течение реки Тисы им должны были помочь гидрокостюмы и автомобильные камеры. Как отмечают в ГПСУ, дела задержанных переданы в суд.