На границе с Венгрией задержали уклониста из Украины, притворявшегося женщиной

На границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Он до последнего старался не признаваться в своем "перевоплощении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска", - рассказывают пограничники. Как добавляют в службе, все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов, он признался в обмане. "Сейчас их всех ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", - констатируют в ГПСУ.