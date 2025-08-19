Подделки и взятки: бывшему главе ЦМСЕК и его подчиненным объявили о подозрении

Отмечается, что прокуроры ОГПУ и следователи Национальной полиции сообщили о подозрении в злоупотреблениях служебным положением и подделке официальных документов экс-главе Центральной МСЭК Минздрава Украины и семи его подчиненным.

В материалах следствия указывается, что речь идет об организованной преступной группировке, которая занималась систематической подделкой документов и превышала служебные полномочия. В состав ОПГ входили:

экс-глава Центральной МСЭК;

заместитель экс-главы, сейчас действующий адвокат;

врач Центральной МСЭК;

четыре члена комиссии;

одна из семейных врачей "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева".

"По данным следствия, участники группы изготавливали и регистрировали заведомо поддельные направления врачебно-консультативных комиссий и на их основании устанавливали инвалидность отдельным лицам. Официальные документы подписывались и заверялись печатью ЦМСЭК, после чего лица приобретали право на социальные льготы и выплаты", - сказано в сообщении.

Таким образом, за 2024 и 2025 годы таким образом незаконно получили "инвалидность" по меньшей мере 14 человек. Из-за получения статуса Пенсионный фонд Украины выплатил этим людям 2,8 миллиона гривен, чем был нанесен ущерб государственному бюджету.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины - организация и служебный подлог. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения для всех подозреваемых", - отметили в ОГПУ.

Также ведется установление других лиц, которые могли быть причастны к схеме. Параллельно проверяется круг граждан, которые получили справки об инвалидности без законных на то оснований.