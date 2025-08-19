Подделки и взятки: бывшему главе ЦМСЕК и его подчиненным объявили о подозрении

Бывшему руководителю Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.
Отмечается, что прокуроры ОГПУ и следователи Национальной полиции сообщили о подозрении в злоупотреблениях служебным положением и подделке официальных документов экс-главе Центральной МСЭК Минздрава Украины и семи его подчиненным.
В материалах следствия указывается, что речь идет об организованной преступной группировке, которая занималась систематической подделкой документов и превышала служебные полномочия. В состав ОПГ входили:
"По данным следствия, участники группы изготавливали и регистрировали заведомо поддельные направления врачебно-консультативных комиссий и на их основании устанавливали инвалидность отдельным лицам. Официальные документы подписывались и заверялись печатью ЦМСЭК, после чего лица приобретали право на социальные льготы и выплаты", - сказано в сообщении.
Таким образом, за 2024 и 2025 годы таким образом незаконно получили "инвалидность" по меньшей мере 14 человек. Из-за получения статуса Пенсионный фонд Украины выплатил этим людям 2,8 миллиона гривен, чем был нанесен ущерб государственному бюджету.
"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины - организация и служебный подлог. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения для всех подозреваемых", - отметили в ОГПУ.
Также ведется установление других лиц, которые могли быть причастны к схеме. Параллельно проверяется круг граждан, которые получили справки об инвалидности без законных на то оснований.
С 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК внедрена система оценки повседневного функционирования человека (ОПФЗ), основанная на прозрачных процедурах и объективной оценке состояния здоровья. Такая замена произошла из-за многочисленных коррупционных скандалов, связанных с МСЭК.
С 1 апреля 2025 года отдельные категории граждан обязаны пройти такую оценку. Речь идет прежде всего о мужчинах 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности, которые не проходили повторный осмотр в 2022-2024 годах.
Тем временем Государственное бюро расследований проверяет более 2 600 медицинских дел чиновников из 70+ госорганов. Уже отменено более 800 решений о назначении инвалидности, почти 100 человек вызваны на дообследование.