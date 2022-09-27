Подрывы или саботаж? Что известно о ЧП на "Северных потоках"

Что произошло

Вечером 26 сентября резко упало давление на газопроводе "Северный поток", по которому российский газ по дну Балтийского моря поставляется в Германию. До этого оператор "Северного потока-2" сообщил, что давление в его трубе упало с 105 бар до 7. Несмотря на то, что он так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены об аварийной ситуации. Позже стало известно, что газ из "Северного потока-2" попал в море, власти Дании призвали корабли держаться подальше от острова Борнхольм из-за утечки.

Три утечки

Днем 27 сентября стало известно об одной утечке на "Северном потоке-2" и двух на "Северном потоке-1". На момент аварии ни один из трубопроводов не перекачивал газ, но топливо находилось в них под давлением. Чрезвычайные происшествия до их устранения не позволят запустить поставки газа.

Утечка на "Северном потоке-1" выявлена на участке между Россией и Данией, на втором газопроводе - в экономической зоне Швеции и в экономической зоне Дании. При этом две последние находятся близко друг к другу к северо-востоку от датского острова Борнхольм.

Еще одна российская агрессия?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал утечки на газопроводах спланированной агрессией России против Европейского союза.

"Масштабная "утечка газа" - это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность - танки для Украины. Особенно немецкие", - написал он в своем Twitter.

Газопроводы могли подорвать

О том, что версии Подоляка могут не расходиться с истиной, стало известно ближе к вечеру 27 сентября. По словам сейсмолога Шведской национальной сейсмической сети Бьорна Лунда, в районе выявленных утечек было зафиксировано несколько взрывов.

В частности, датские и шведские измерительные станции зарегистрировали два подводных взрыва в районе, где проходят газопроводы.

"Нет сомнений в том, что это были взрывы… Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гноше, которая зафиксировала эти данные", - отметил сейсмолог и добавил, что в этом районе точно не проводятся военные учения.

Грубый саботаж

Полиция Швеции начала предварительное расследование инцидента, который привел к утечке на "Северном потоке-1". На данный момент он квалифицирован как грубый саботаж.

"Мы составили отчет, и классификация преступления - грубый саботаж", - приводит The Guardian слова неназванного представителя шведской полиции.

Что говорят в мире

США

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, намеренное выведение газопроводов из строя не выгодно ни для Европы, ни для России.

"Утечки находятся на стадии расследования. Первые отчеты указывают на то, что это могло быть результатом атаки или чего-то вроде саботажа, но это первые отчеты, и мы еще не подтвердили этот факт. Но если эта информация подтвердится, то это явно не в чьих-то интересах", - заявил он.

Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценивает инцидент как совершенно беспрецедентную ситуацию.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - заявил он.

Дания

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать вероятность саботажа.

"Мы говорим о трех утечках с некоторым расстоянием между ними, и поэтому трудно представить, что это совпадение", - отметила она.

Норвегия

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд соглашается с датским премьером.

"Исходя из информации, которую мы видели до сих пор, многое указывает на акты саботажа", - заявил он.

ЦРУ предупреждало о возможных атаках

По данным Der Spiegel, американское ЦРУ несколько недель назад предупредило правительство Германии о возможных атаках на "Северные потоки".

Представитель немецкой стороны отказался комментировать эту информацию, добавив, что не отвечает публично на вопросы, касающиеся каких-либо данных разведки или деятельности спецслужб.



