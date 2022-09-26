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В газопроводе "Северный поток-1" упало давление, причины выясняются

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Москва, Понедельник 26 сентября 2022 22:24
В газопроводе "Северный поток-1" упало давление, причины выясняются Фото: на газопроводе "Северный поток-1" зафиксировано падение давления (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На обеих нитках газопровода "Северный поток-1" зафиксировано падение давления. Причины данного явления выясняются техническими специалистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Сегодня также ранее на одной из ниток "Северного потока-2" произошло резкое падение давления. Диспетчер береговой площадки зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. В связи с обоими инцидентами ведутся расследования.

Ранее мы писали, что в Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора "Северного потока-2".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия не планирует соглашаться запускать "Северный поток - 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

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