В газопроводе "Северный поток-1" упало давление, причины выясняются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

Сегодня также ранее на одной из ниток "Северного потока-2" произошло резкое падение давления. Диспетчер береговой площадки зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. В связи с обоими инцидентами ведутся расследования.

Ранее мы писали, что в Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора "Северного потока-2".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия не планирует соглашаться запускать "Северный поток - 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

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