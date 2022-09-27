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Утечка газа на "Северном потоке": в Швеции начали расследование возможного саботажа

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Стокгольм, Вторник 27 сентября 2022 19:39
Утечка газа на "Северном потоке": в Швеции начали расследование возможного саботажа Фото: шведские полицейские начали расследовать возможный саботаж, связанный с утечкой газа на "Северном потоке" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Шведская полиция начала предварительное расследование возможного саботажа, связанного с утечкой газа на трубопроводе "Северный поток-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы составили отчет, и классификация преступления - грубый саботаж", - приводит издание слова неназванного представителя шведской полиции.

При этом в Госдепе США считают, что намеренное создание условий для утечек газа на трубопроводе "Северный поток-1" не является выгодным как для Европы, так и для России.

"Утечки находятся в стадии расследования. Первые отчеты указывают на то, что это могло быть результатом атаки или чего-то вроде саботажа, но это первые отчеты и мы еще не подтвердили этот факт. Но если эта информация подтвердится, то это явно не в чьих-то интересах", - подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга.

Напомним, во вторник, 27 сентября, вечером стало известно, что на "Северном потоке" зафиксировано падение давления, которое произошло в результате утечки газа.

Позже шведский сейсмолог подтвердил, что в районе, где произошла утечка газа на трубопроводах, были зафиксированы два подводных взрыва.

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