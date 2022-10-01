Подрывает управление ЗАЭС. В Британии отреагировали на задержание гендиректора станции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Британии в Украине Мелинду Симмонс в Twitter .

Она подчеркнула, что Россия должна немедленно освободить Мурашова.

"Его задержание является преступлением, а также подрывает безопасное управление станцией", - добавила она.

Напомним, гендиректор Запорожской АЭС был задержан российским патрулем по дороге от станции в Энергодар. Захватчики остановили автомобиль и увезли Мурашова в неизвестном направлении.

В украинском МИД заявили, что задержание Мурашова является очередным проявлением государственного терроризма со стороны РФ и грубым нарушением международного права.

Правоохранители уже начали расследовать похищение Мурашова.

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