Подрывает управление ЗАЭС. В Британии отреагировали на задержание гендиректора станции
В Британии назвали преступлением, подрывающим безопасность управления станции, задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Британии в Украине Мелинду Симмонс в Twitter.
Она подчеркнула, что Россия должна немедленно освободить Мурашова.
"Его задержание является преступлением, а также подрывает безопасное управление станцией", - добавила она.
Напомним, гендиректор Запорожской АЭС был задержан российским патрулем по дороге от станции в Энергодар. Захватчики остановили автомобиль и увезли Мурашова в неизвестном направлении.
В украинском МИД заявили, что задержание Мурашова является очередным проявлением государственного терроризма со стороны РФ и грубым нарушением международного права.
Правоохранители уже начали расследовать похищение Мурашова.
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