В Кремле назвали единственное препятствие на пути запуска "Северного потока"

12:45 24.04.2026 Пт
2 мин
Москва вдруг вспомнила о трубах на дне Балтийского моря
Елена Чупровская
Фото: Россия готова возобновить газ в Европу - что Кремль назвал единственным препятствием (Getty Images)

Москва заявила, что один из газопроводов "Северного потока-2" технически исправен и готов к работе. Единственное, по ее словам, препятствие для возобновления поставок газа в ЕС - на стороне самой Европы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Что именно сказал Песков

"Один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам", - сказал он.

Единственным препятствием Песков назвал запрет на эксплуатацию газопровода, который ввел Евросоюз.

Что происходит с трубопроводами

Газопровод "Северный поток-2" состоит из двух веток. Три из четырех труб обоих "Северных потоков" были повреждены взрывами в сентябре 2022 года. Одна ветка "Северного потока-2" уцелела.

Именно о ней и говорит Песков - как о технически готовой к работе.

Напомним, после взрывов 2022 года следователи Германии были убеждены, что за диверсией стоит Россия. Об этом в 2022 году сообщало РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. Москва свою причастность отрицала.

Между тем, еще в сентябре 2022 года эксперты объясняли, зачем России могло понадобиться уничтожение собственного газопровода. Одна из версий - диверсия позволяла списать остановку поставок на форс-мажор и не платить неустойки по контрактам.

А уже в марте 2023 года Москва решила законсервировать поврежденные трубопроводы - заложить разорванные концы и защитить металл от коррозии. Никаких планов по ремонту на тот момент не было.

