Подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ, - источники

В ведомстве прямо не комментируют, но намекают, что имеют отношение к этой операции. Так, в своем Telegram-канале СБУ опубликовала фото поврежденного моста, прокомментировав его комическим стихом.

Что произошло

Сегодня утром в соцсетях опубликовали много фото и видео, на которых был зафиксирован пожар на Крымском мосту. Позже появились кадры с поврежденным автомобильным полотном и моментом взрыва на Крымском мосту.

Коллаборанты сначала утверждали, что на мосту произошел пожар железнодорожной цистерны с топливом, но позже в России заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик, что и повлекло за собой разрушения.

Проезд через Крымский мост закрыт. Российская железная дорога также остановила движение поездов и продажу билетов из Крыма и в Крым. Коллаборанты заявляют, что начали запуск паромной переправы, а также утверждают, что существует сухопутный коридор через оккупированные территории Украины.