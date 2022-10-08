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Підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ, - джерела

Фото: на Кримському мосту стався вибух (t.me/u_now)
Автор: Ростислав Шаправський

Підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас, у самій СБУ поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У відомстві прямо не коментують, але натякають, що мають відношення до цієї операції. Так, у своєму Telegram-каналі СБУ опублікувала фото пошкодженого мосту, прокоментувавши його комічним віршем.

Що сталося

Сьогодні вранці у соцмережах опублікували багато фото та відео, на яких була зафіксована пожежа на Кримському мосту. Пізніше з'явилися кадри і з пошкодженим автомобільним полотном та моментом вибуху на Кримському мосту.

Колаборанти спочатку стверджували, що на мосту сталася пожежа залізничної цистерни з паливом, але пізніше в Росії заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, що і спричинило руйнування.

Наразі проїзд через Кримський міст закрито. Російська залізниця також зупинила рух потягів та продаж квитків з Криму та в Крим. Колаборанти заявляють, що почали запуск поромної переправи, а також стверджують, про існування сухопутного коридору через окуповані території України.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін вже відреагував на інцидент з Кримським мостом.

Водночас у Кремлі не можуть сказати, скільки часу знадобиться на ремонт Кримського мосту.

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Служба безпеки УкраїниВибухКрымский мост