Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский обратился к миру

Зеленский в обращении к мировому сообществу сообщил, что Россия намеренно уничтожила дамбу Каховской ГЭС. Во-первых, для шантажа мира, во вторых, чтобы использовать наводнение как оружие.

Украинский лидер отметил, что террористический акт РФ для всех в мире выглядит одинаково, рукотворные катастрофы – зло.

"Мы должны остановить российское зло. Все остальные террористы в мире должны увидеть, что террор карается миром", – подчеркнул президент.

Россия уничтожила Каховскую ГЭС

Российская оккупационная армия, ночью 6 июня, намеренно подорвала дамбу Каховской ГЭС. Под угрозой затопления десятки населённых пунктов. В Херсонской области идет эвакуация.

Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки о последствиях уничтожения плотины Каховской ГЭС, заявил, что США помогут Украине.