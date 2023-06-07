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Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский обратился к миру

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Максим Шушко

Взорвав Каховскую ГЭС российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зеленский в обращении к мировому сообществу сообщил, что Россия намеренно уничтожила дамбу Каховской ГЭС. Во-первых, для шантажа мира, во вторых, чтобы использовать наводнение как оружие.

Украинский лидер отметил, что террористический акт РФ для всех в мире выглядит одинаково, рукотворные катастрофы – зло.

"Мы должны остановить российское зло. Все остальные террористы в мире должны увидеть, что террор карается миром", – подчеркнул президент.

Россия уничтожила Каховскую ГЭС

Российская оккупационная армия, ночью 6 июня, намеренно подорвала дамбу Каховской ГЭС. Под угрозой затопления десятки населённых пунктов. В Херсонской области идет эвакуация.

Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки о последствиях уничтожения плотины Каховской ГЭС, заявил, что США помогут Украине.

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Владимир Зеленский