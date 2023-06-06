Подрыв Каховской ГЭС: из подтопленных районов уже эвакуировали около 1300 человек

"В настоящее время органы местных властей совместно со спасателями и Нацполицией проводят эвакуационные мероприятия в зонах подтопления. По состоянию на 15:00 эвакуировано около 1300 человек", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в настоящее время подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу реки Днепра и более 260 домов.

Отмечается, что в пунктах оказания помощи населению работают психологи Службы спасения. Также создан резерв сил и средств ГСЧС для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, к 15:00 в Корабельном районе города вода поднялась на 2,5 метра. Подтоплены микрорайон Корабел, вещь порт, территории Антоновского и Садовского старостатов.

Мрочко призвал жителей этих районов эвакуироваться, поскольку вода будет прибывать до 5:00 утра 7 июня.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.