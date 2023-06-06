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Підрив Каховської ГЕС: із підтоплених районів вже евакуювали близько 1300 людей

Фото: із підтоплених районів Херсонської області евакуювали близько 1300 людей (maxar)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсонській області триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. Наразі із підтоплених районів евакуювали близько 1300 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"На даний час органи місцевої влади спільно з рятувальниками та Нацполіцією проводять евакуаційні заходи в зонах підтоплення. Станом на 15:00 евакуйовано близько 1300 осіб", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі річки Дніпра та понад 260 будинків.

Зазначається, що у пунктах надання допомоги населенню працюють психологи Служби порятунку. Також створено резерв сил і засобів ДСНС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, станом на 15:00 у Корабельному районі міста вода піднялась на 2,5 метри. Наразі підтоплені мікрорайон Корабел, річ порт, території Антонівського та Садівського старостатів.

Мрочко закликав жителів цих районів евакуюватись, оскільки вода прибуватиме до 5:00 ранку 7 червня.

Оновлено 16:05

Станом на 15:00 внаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплено 24 деокупованих населених пункти, де проживають понад 20 тисяч людей.

Водночас на непідконтрольній території лівого берега евакуації підлягають 20 населених пунктів - орієнтовно 25 тисяч осіб. Російська окупаційна влада не забезпечує евакуацію людей.

За даними МВС України, наразі вже евакуйовано 1339 мешканців, зокрема:

  • мікрорайон Корабел, м. Херсон - 1 199;
  • Дніпровський район, м. Херсон - 16;
  • с. Тягинка - 32;
  • с. Бургунка - 8;
  • с. Микільське - 9;
  • смт. Козацьке - 4;
  • с. Садове - 67;
  • с. Понятівка - 4.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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евакуаціяДСНСКаховська ГЕС