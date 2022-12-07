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Подрыв доверия и дискредитация сотрудничества. Как пропаганда РФ атакует Литву, Польшу и Украину

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Среда 07 декабря 2022 16:48
Подрыв доверия и дискредитация сотрудничества. Как пропаганда РФ атакует Литву, Польшу и Украину Фото: Как пропаганда РФ атакует Литву, Польшу и Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская пропаганда и дезинформация продолжает атаковать страны "Люблинского треугольника". Но, несмотря на это, Польша, Литва и Украина демонстрируют устойчивость к пропаганде РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.

"Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 г. открыло новый этап российской пропаганды и дезинформации, направленной против стран "Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.

Как отмечают в МИДе, Украина оказалась в эпицентре российской дезинформации и пропаганды, которая напрямую оправдывает агрессивные действия РФ. В то же время, Литва и Польша, оказывающие Украине политическую и военную поддержку, также подвергаются постоянным информационным атакам со стороны Кремля.

Удалось определить несколько целей российской пропаганды и дезинформации в странах "Люблинского треугольника":

  • накачка граждан негативными сообщениями, чтобы вызвать у них пессимизм о возможности развития лучшего будущего;
  • подрыв доверия внутри групп стран и между группами;
  • дискредитация интернационального сотрудничества и солидарности.

Российская пропаганда и дезинформация, направленные против стран "Люблинского треугольника", имеют много общего. Устойчивость к проявлению пропаганды во всех трех странах также базируется на общих принципах.

В Украине, Польше и Литве понимают, что российская злонамеренная информационная деятельность угрожает национальной безопасности. Но уже удается зафиксировать многомерный подход к борьбе с российской пропагандой и дезинформацией в этих странах.

Неправительственные организации подготовили ряд рекомендаций, адресованных всем заинтересованным сторонам. Речь идет о повышении осведомленности о том, что является краеугольным камнем устойчивости к российским злонамеренным информационным кампаниям и необходимость разработки или укрепления комплексной системы мониторинга дезинформации в режиме реального времени.

Напомним, что россияне начали распространять новую конспирологическую теорию по поводу "клонирования" украинских военных. Так они могут прийти к вымыслам о создании "капитана Украины".

Власти России обнародовали "рекомендации" по празднованию Нового года для местных властей. Ей советуют "проявить сдержанность в расходах", но не забывать о "героизме" своих солдат, воюющих против Украины.

Российские кафиры на временно захваченных территориях Украины пытаются русифицировать украинских детей, для чего свозят своих педагогов. Чтобы покрыть дефицит кадров, заниматься пропагандой в школах Мелитополя отправляют учителей из Дагестана.

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