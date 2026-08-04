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Предприятия массово вымирают. Сбербанк в России признал "демографический кризис" бизнеса

06:52 04.08.2026 Вт
2 мин
В этот раз причины закрытия бизнеса уже не формальные, а сугубо экономические
aimg Екатерина Коваль
Предприятия массово вымирают. Сбербанк в России признал "демографический кризис" бизнеса Фото: российский банк Сбер (Getty Images)
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Центр макроэкономических исследований Сбербанка РФ констатировал, что российские предприятия массово закрываются в этом году уже не по формальным, а по сугубо экономическим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Почему это не обычная "чистка" реестра

Раньше количество ликвидаций компаний в России тоже всегда превышало количество открытий, однако это в основном была формальность - более 80% закрытий приходилось на неработающие компании или представлявшие недостоверные данные. Налоговая служба РФ активно "чистила" реестр юрлиц в 2018-2020 и 2023-2024 годах благодаря новым цифровым системам контроля.

В этом году ситуация изменилась: возросло количество закрытий, которые значительно ближе к реальным решениям бизнеса - с примерно 5 до 12-15 тысяч организаций ежемесячно. Главный вклад внесли реорганизация, ликвидация вне банкротства и прежде всего добровольное закрытие компаний малого и среднего бизнеса по решению собственников.

Насколько резко упала регистрация нового бизнеса

За январь-май зарегистрировали 62 тысячи компаний по сравнению с 80 тысячами годом ранее. В мае на 1000 действующих фирм приходилось 4,3 регистрации против 5,5 закрытий по экономическим причинам.

Спад коснулся почти всех отраслей, но основной вклад внесли торговля, строительство и обрабатывающая промышленность - именно секторы, где сосредоточен малый и средний бизнес.

Почему это происходит именно сейчас

Аналитики связывают ситуацию с ростом ВВП, который замедлился с более чем 4% в 2023-2024 годах до 1% в прошлом году и почти до нуля в этом году. Почти во всех гражданских отраслях промышленности уже давно идет стагнация или спад.

Рассчитывать на государственную поддержку, как в начале войны, компаниям теперь не приходится – имеющиеся резервы почти исчерпаны, а власти, напротив, пытаются сократить расходы и ищут способы наполнить бюджет, дефицит которого по итогам полугодия составил 5,7 триллиона рублей.

Поэтому два года подряд повышали налоги: с 2025-го выросли налог на прибыль и НДФЛ, а в этом году - НДС. Порог выручки, к которому не платят НДС, снизили в 20 раз – с 450 миллионов рублей до 60 миллионов в прошлом году и до 20 миллионов в этом году. В результате почти треть малого бизнеса в этом году задумалась о закрытии или продаже.

Напомним, топливный кризис в России усугубляется из-за регулярных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Недавно в Волгоградской области снова ввели лимиты на продажу горючего - решение приняли после атаки беспилотников на крупнейший НПЗ региона. Несколькими днями ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение этого завода - "Лукойл-Волгограднефтепереработка" является одним из крупнейших НПЗ России.

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