ua en ru
Вт, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Підприємства масово вимирають. Сбербанк в Росії визнав "демографічну кризу" бізнеса

06:52 04.08.2026 Вт
2 хв
Цього разу причини закриття бізнесу вже не формальні, а суто економічні
aimg Катерина Коваль
Підприємства масово вимирають. Сбербанк в Росії визнав "демографічну кризу" бізнеса Фото: російський банк Сбер (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Центр макроекономічних досліджень Сбербанку РФ констатував, що російські підприємства масово закриваються цього року вже не з формальних, а з суто економічних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Чому це не звичайне "чищення" реєстру

Раніше кількість ліквідацій компаній у Росії теж завжди перевищувала кількість відкриттів, однак це здебільшого була формальність - понад 80% закриттів припадало на непрацюючі компанії чи ті, що подавали недостовірні дані. Податкова служба РФ активно "чистила" реєстр юросіб у 2018-2020 та 2023-2024 роках завдяки новим цифровим системам контролю.

Цього ж року ситуація змінилась: зросла кількість закриттів, які значно ближчі до реальних рішень бізнесу - з приблизно 5 до 12-15 тисяч організацій щомісяця. Головний внесок дали реорганізація, ліквідація поза банкрутством і насамперед добровільне закриття компаній малого й середнього бізнесу за рішенням власників.

Наскільки різко впала реєстрація нового бізнесу

За січень-травень зареєстрували 62 тисячі компаній проти 80 тисяч роком раніше. У травні на 1000 діючих фірм припадало 4,3 реєстрації проти 5,5 закриттів з економічних причин.

Спад торкнувся майже всіх галузей, але основний внесок дали торгівля, будівництво та обробна промисловість - саме сектори, де зосереджений малий і середній бізнес.

Чому це відбувається саме зараз

Аналітики повʼязують ситуацію зі зростанням ВВП, яке уповільнилось із понад 4% у 2023-2024 роках до 1% торік і майже до нуля цього року. Майже в усіх цивільних галузях промисловості вже давно триває стагнація або спад.

Розраховувати на державну підтримку, як на початку війни, компаніям тепер не доводиться - наявні резерви майже вичерпані, а влада, навпаки, намагається скоротити витрати та шукає способи наповнити бюджет, дефіцит якого за підсумками півріччя склав 5,7 трильйона рублів.

Через це два роки поспіль підвищували податки: з 2025-го зросли податок на прибуток і ПДФО, а цього року - ПДВ. Поріг виручки, до якого не сплачують ПДВ, знизили у 20 разів -з 450 мільйонів рублів до 60 мільйонів торік і до 20 мільйонів цього року. У результаті майже третина малого бізнесу цього року замислилась про закриття чи продаж.

Нагадаємо, паливна криза в Росії поглиблюється через регулярні удари по нафтопереробній інфраструктурі. Нещодавно у Волгоградській області знову запровадили ліміти на продаж пального - рішення ухвалили після атаки безпілотників на найбільший НПЗ регіону. Кількома днями раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження цього заводу - "Лукойл-Волгограднефтепереработка" є одним із найбільших НПЗ Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сбербанк России
Новини
Таємничий дрон, схожий на американський F-117 Nighthawk, атакував НПЗ в Уфі
Таємничий дрон, схожий на американський F-117 Nighthawk, атакував НПЗ в Уфі
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України