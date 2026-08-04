Підприємства масово вимирають. Сбербанк в Росії визнав "демографічну кризу" бізнеса

Центр макроекономічних досліджень Сбербанку РФ констатував, що російські підприємства масово закриваються цього року вже не з формальних, а з суто економічних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Чому це не звичайне "чищення" реєстру

Раніше кількість ліквідацій компаній у Росії теж завжди перевищувала кількість відкриттів, однак це здебільшого була формальність - понад 80% закриттів припадало на непрацюючі компанії чи ті, що подавали недостовірні дані. Податкова служба РФ активно "чистила" реєстр юросіб у 2018-2020 та 2023-2024 роках завдяки новим цифровим системам контролю.

Цього ж року ситуація змінилась: зросла кількість закриттів, які значно ближчі до реальних рішень бізнесу - з приблизно 5 до 12-15 тисяч організацій щомісяця. Головний внесок дали реорганізація, ліквідація поза банкрутством і насамперед добровільне закриття компаній малого й середнього бізнесу за рішенням власників.

Наскільки різко впала реєстрація нового бізнесу

За січень-травень зареєстрували 62 тисячі компаній проти 80 тисяч роком раніше. У травні на 1000 діючих фірм припадало 4,3 реєстрації проти 5,5 закриттів з економічних причин.

Спад торкнувся майже всіх галузей, але основний внесок дали торгівля, будівництво та обробна промисловість - саме сектори, де зосереджений малий і середній бізнес.

Чому це відбувається саме зараз

Аналітики повʼязують ситуацію зі зростанням ВВП, яке уповільнилось із понад 4% у 2023-2024 роках до 1% торік і майже до нуля цього року. Майже в усіх цивільних галузях промисловості вже давно триває стагнація або спад.

Розраховувати на державну підтримку, як на початку війни, компаніям тепер не доводиться - наявні резерви майже вичерпані, а влада, навпаки, намагається скоротити витрати та шукає способи наповнити бюджет, дефіцит якого за підсумками півріччя склав 5,7 трильйона рублів.

Через це два роки поспіль підвищували податки: з 2025-го зросли податок на прибуток і ПДФО, а цього року - ПДВ. Поріг виручки, до якого не сплачують ПДВ, знизили у 20 разів -з 450 мільйонів рублів до 60 мільйонів торік і до 20 мільйонів цього року. У результаті майже третина малого бізнесу цього року замислилась про закриття чи продаж.