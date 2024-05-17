Подпишем при первой возможности: Зеленский анонсировал договор о безопасности еще с одной страной

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Словении Робертом Голобом. Поблагодарил за активную поддержку Формулы мира, в том числе и за подтверждение его участия в Саммите мира в Швейцарии", - сообщил президент.

Он рассказал, что во время разговора они с Голобом также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Наши команды завершают работу над двусторонним документом по безопасности в рамках декларации G7. Мы договорились подписать его при первой же возможности", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил. что он будет рассчитывать на поддержку фактического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС со стороны Словении.