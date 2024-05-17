Підпишемо за першої ж нагоди: Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією країною

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Подякував за активну підтримку Формули миру, зокрема й за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - повідомив президент.

Він розповів, що під час розмови вони з Голобом також обговорили продовження оборонної співпраці.

"Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив. що він розраховуватиме на підтримку фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС з боку Словенії.