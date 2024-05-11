ЕС одобрил гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли детали соглашения

Европейский союз согласовал с Украиной гарантии безопасности. Соглашение может быть подписано не позднее начала июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По информации издания, послы 27 стран ЕС недавно согласовали текст на одиннадцати страницах под грифом "конфиденциально". В тексте соглашения отмечается, что Европейский союз и его государства-члены играют ключевую роль в долгосрочной безопасности и устойчивости Украины через военную, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку. Также речь идет о размещении беженцев, поддержке реформ и санкций, восстановлении.

ЕС обязуется немедленно провести консультации в течение 24 часов в случае новых атак. Однако это исключает участие европейских войск в боевых действиях против России. Брюссель обязуется и дальше тренировать украинских военных и помогать в обороне.

Помощь с восстановлением

Как отмечает Welt, Фонд поддержки Украины в 2024 году будет иметь бюджет в 5 млрд евро. До 2027 года бюджет может увеличиваться, это будет зависеть от того, в чем будет нуждаться украинская армия в будущем и какие дополнительные двусторонние взносы сделают страны ЕС.

ЕС также обязуется предоставить Украине масштабную поддержку в восстановлении. Финансовую помощь оценивают в миллиарды евро. Еще в феврале 2023 года Всемирный банк оценивал стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов, но с тех пор масштабы разрушений выросли.

В Брюсселе ожидают, что Еврокомиссия вскоре внесет предложение, которое будет предусматривать создание определенного фонда восстановления Украины и Сектора Газа.

Не все хотят предоставлять гарантии

Страны ЕС в конце июня 2023 года согласились предоставить Украине гарантии безопасности. В ходе переговоров три нейтральных государства настаивали, что блок отдельно не должен давать гарантий, а только взять обязательства по безопасности.