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Подпишем при первой возможности: Зеленский анонсировал договор о безопасности еще с одной страной

Украина, Пятница 17 мая 2024 19:51
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Подпишем при первой возможности: Зеленский анонсировал договор о безопасности еще с одной страной Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина при первой же возможности подпишет соглашение о гарантиях безопасности со Словенией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Словении Робертом Голобом. Поблагодарил за активную поддержку Формулы мира, в том числе и за подтверждение его участия в Саммите мира в Швейцарии", - сообщил президент.

Он рассказал, что во время разговора они с Голобом также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Наши команды завершают работу над двусторонним документом по безопасности в рамках декларации G7. Мы договорились подписать его при первой же возможности", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил. что он будет рассчитывать на поддержку фактического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС со стороны Словении.

Гарантии безопасности

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Киев поднимал вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

Основная цель данных соглашений - предотвращать другие попытки нападения в будущем, пока страна не вступит в НАТО и не будет защищена ст. 5 о коллективной обороне.

Детальнее о том, что такое "гарантии безопасности" и какие именно обязательства берут на себя западные партнеры, - можно узнать в материале РБК-Украина.

На сегодня уже семь стран ЕС предоставили Украине гарантии безопасности. Речь идет о Германии, Дании, Франции, Италии, Финляндии, Нидерландах и Латвии. Также заключены соглашения с Канадой и Великобританией.

Кроме того, на днях гарантии безопасности с Украиной согласовал Европейский союз. Соглашение может быть подписано не позднее начала июля.

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Владимир Зеленский Война России против Украины Гарантии безопасности
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