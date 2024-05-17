Подпишем при первой возможности: Зеленский анонсировал договор о безопасности еще с одной страной
Украина при первой же возможности подпишет соглашение о гарантиях безопасности со Словенией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Словении Робертом Голобом. Поблагодарил за активную поддержку Формулы мира, в том числе и за подтверждение его участия в Саммите мира в Швейцарии", - сообщил президент.
Он рассказал, что во время разговора они с Голобом также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.
"Наши команды завершают работу над двусторонним документом по безопасности в рамках декларации G7. Мы договорились подписать его при первой же возможности", - сказал глава государства.
Зеленский также отметил. что он будет рассчитывать на поддержку фактического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС со стороны Словении.
Гарантии безопасности
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Киев поднимал вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
Основная цель данных соглашений - предотвращать другие попытки нападения в будущем, пока страна не вступит в НАТО и не будет защищена ст. 5 о коллективной обороне.
Детальнее о том, что такое "гарантии безопасности" и какие именно обязательства берут на себя западные партнеры, - можно узнать в материале РБК-Украина.
На сегодня уже семь стран ЕС предоставили Украине гарантии безопасности. Речь идет о Германии, Дании, Франции, Италии, Финляндии, Нидерландах и Латвии. Также заключены соглашения с Канадой и Великобританией.
Кроме того, на днях гарантии безопасности с Украиной согласовал Европейский союз. Соглашение может быть подписано не позднее начала июля.
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