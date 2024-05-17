Підпишемо за першої ж нагоди: Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією країною
Україна за першої ж нагоди підпише угоду про гарантії безпеки зі Словенією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Подякував за активну підтримку Формули миру, зокрема й за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - повідомив президент.
Він розповів, що під час розмови вони з Голобом також обговорили продовження оборонної співпраці.
"Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", - сказав глава держави.
Зеленський також зазначив. що він розраховуватиме на підтримку фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС з боку Словенії.
Гарантії безпеки
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Київ порушував питання щодо гарантій безпеки для України.
Основна мета даних угод - запобігати іншим спробам нападу у майбутньому, поки країна не вступить до НАТО і не буде захищена ст. 5 про колективну оборону.
Детальніше про те, що таке "гарантії безпеки" та які саме зобов'язання беруть на себе західні партнери, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Станом на зараз вже сім країн ЄС надали Україні гарантії безпеки. Йдеться про Німеччину, Данію, Францію, Італію, Фінляндію, Нідерланди та Латвію. Також укладені угоди з Канадою та Великою Британією.
Крім того, днями безпекові гарантії з Україною погодив Європейський союз. Угоду можуть підписати не пізніше початку липня.
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