Подожгли ресторан "Слава Украине". В Эстонии агентов разведки РФ приговорили к тюрьме
В Эстонии суд признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге ресторана "Слава Украине". Как выяснилось, они работали на российскую разведку (ГРУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Эстонские правоохранители выяснили, что гражданин Молдовы Иван Кихаял (1992 г.р.) в январе этого года после поручения российских спецслужб поджог магазин COOP в деревне Осула в Выруском уезде. Почти через неделю ему заплатили почти 2 тысячи долларов.
Вскоре россияне поручили ему поджечь ресторан "Слава Украине" в Таллине. Именно этот объект стал целью из-за его названия и открытой проукраинской позиции.
Для того, чтобы выполнить задание, злоумышленник привлек своего полного теску Ивана Кихаяла 1987 года рождения. В ночь на 31 января этого года они совершили поджог.
Старший Кихаял разбил окно, облил помещение ресторана бензином и поджег, а младший снимал все на видео. Через несколько дней соответствующий ролик появился на YouTube.
Злоумышленников задержали в Италии спустя 12 дней после поджога.
Младший правонарушитель был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, а старший получил полгода тюрьмы и уже в августе может выйти на свободу.
Поджог ТЦ в Польше
Напомним, в прошлом году неизвестные подожгли торговый центр в Варшаве.
Уже в этом году польские правоохранители задержали двух украинцев, которые могли быть причастны к поджогу. Вероятно, они действовали в интересах России.
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