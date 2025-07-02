Подожгли ресторан "Слава Украине". В Эстонии агентов разведки РФ приговорили к тюрьме

В Эстонии суд признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге ресторана "Слава Украине". Как выяснилось, они работали на российскую разведку (ГРУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Эстонские правоохранители выяснили, что гражданин Молдовы Иван Кихаял (1992 г.р.) в январе этого года после поручения российских спецслужб поджог магазин COOP в деревне Осула в Выруском уезде. Почти через неделю ему заплатили почти 2 тысячи долларов.

Вскоре россияне поручили ему поджечь ресторан "Слава Украине" в Таллине. Именно этот объект стал целью из-за его названия и открытой проукраинской позиции.

Для того, чтобы выполнить задание, злоумышленник привлек своего полного теску Ивана Кихаяла 1987 года рождения. В ночь на 31 января этого года они совершили поджог.

Старший Кихаял разбил окно, облил помещение ресторана бензином и поджег, а младший снимал все на видео. Через несколько дней соответствующий ролик появился на YouTube.

Злоумышленников задержали в Италии спустя 12 дней после поджога.

Младший правонарушитель был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, а старший получил полгода тюрьмы и уже в августе может выйти на свободу.