Могли работать на Россию. В Польше двух украинцев подозревают в поджоге ТЦ в Варшаве
Польские правоохранители выдвинули обвинения двум гражданам Украины. Они могли по заказу российских спецслужб поджечь торговый центр Marywilska в Варшаве в мае прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной прокуратуры Польши.
"В ходе расследования получены доказательства, позволяющие установить, что пожар возник в результате поджога, совершенного членами организованной преступной группы, действовавшей в интересах спецслужб Российской Федерации", - сказано в сообщении прокуратуры.
Правоохранители уточняют, что эта же преступная группа ответственна за поджог магазина IKEA 9 мая 2024 года в Вильнюсе (Литва).
В состав преступной группы, в частности, входили два украинца - Даниил Б. (2006 года рождения) и Александр В. (1975 года рождения).
Прокуратура установила, что Александр находится на территории РФ, он давал указания Даниилу. Молодой гражданин Украины 12 мая прибыл к ТЦ Marywilska, снял на видео пожар и работу спасателей. После этого он прислал видео Александру, чтобы его опубликовали российские пропагандистские сайты.
Даниилу Б. предъявили в участии в преступной группе, а также в совершении теракта в интересах российской разведки.
Александру В. также подготовлены обвинения, включая участие в террористической группе и диверсионные действия в пользу Службы внешней разведки РФ. Сейчас он находится в России, его ищут, и суд в Польше выдал ордер на арест.
Поджог ТЦ в Варшаве
Напомним, только вчера, 11 мая, премьер Польши Дональд Туск подчеркивал, что пожар в ТЦ Marywilska в мае прошлого года произошел из-за поджога здания.
Глава польского правительства подчеркнул, что к этому причастны российские спецслужбы.
По его словам, некоторых причастных к поджогу лиц уже задержали.
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