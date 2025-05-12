Могли работать на Россию. В Польше двух украинцев подозревают в поджоге ТЦ в Варшаве

Польские правоохранители выдвинули обвинения двум гражданам Украины. Они могли по заказу российских спецслужб поджечь торговый центр Marywilska в Варшаве в мае прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной прокуратуры Польши.

"В ходе расследования получены доказательства, позволяющие установить, что пожар возник в результате поджога, совершенного членами организованной преступной группы, действовавшей в интересах спецслужб Российской Федерации", - сказано в сообщении прокуратуры.

Правоохранители уточняют, что эта же преступная группа ответственна за поджог магазина IKEA 9 мая 2024 года в Вильнюсе (Литва).

В состав преступной группы, в частности, входили два украинца - Даниил Б. (2006 года рождения) и Александр В. (1975 года рождения).

Прокуратура установила, что Александр находится на территории РФ, он давал указания Даниилу. Молодой гражданин Украины 12 мая прибыл к ТЦ Marywilska, снял на видео пожар и работу спасателей. После этого он прислал видео Александру, чтобы его опубликовали российские пропагандистские сайты.

Даниилу Б. предъявили в участии в преступной группе, а также в совершении теракта в интересах российской разведки.

Александру В. также подготовлены обвинения, включая участие в террористической группе и диверсионные действия в пользу Службы внешней разведки РФ. Сейчас он находится в России, его ищут, и суд в Польше выдал ордер на арест.