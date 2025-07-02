Підпалили ресторан "Слава Україні". В Естонії агентів розвідки РФ засудили до в'язниці

В Естонії суд визнав двох громадян Молдови винними в підпалі ресторану "Слава Україні". Як з'ясувалося, вони працювали на російську розвідку (ГРУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Естонські правоохоронці з'ясували, що громадянин Молдови Іван Кихаял (1992 р.н.) у січні цього року після доручення російських спецслужб підпалив магазин COOP у селі Осула у Вируському повіті. Майже через тиждень йому заплатили майже 2 тисячі доларів.

Невдовзі росіяни доручили йому підпалити ресторан "Слава Україні" в Талліні. Саме цей об'єкт став ціллю через його назву та відкриту проукраїнську позицію.

Для того, щоб виконати завдання, зловмисник залучив свого повного теску Івана Кихаяла 1987 року народження. У ніч на 31 січня цього року вони здійснили підпал.

Старший Кихаял розбив вікно, облив приміщення ресторану бензином і підпалив, а молодший знімав усе на відео. Через кілька днів відповідний ролик з'явився на YouTube.

Зловмисників затримали в Італії через 12 днів після підпалу.

Молодшого правопорушника засудили до 6,5 років позбавлення волі, а старший отримав півроку в'язниці і вже в серпні може вийти на свободу.