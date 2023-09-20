Подозревают во взятке. Суд избрал меру пресечения нардепу Марченко

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения действующему нардепу Людмиле Марченко, которая подозревается в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сегодня, 20 сентября, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения действующему народному депутату, которая совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины.

Кроме этого, по данным САП, подозреваемые также вносили соответствующие сведения в информационную систему "Шлях".

САП сообщила, что на сегодняшний день установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тысячи долларов от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

Мера предосторожности для нардепа

Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тысячи гривен.

Заметим, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для преступления.

Также на указанную подозреваемому возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Дело Марченко

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 июля объявила о подозрении народной депутатке и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд гражданину за границу. А требовали деньги.

В начале июля членство народного депутата Марченко во фракции "Слуга народа" в Раде приостановили.

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