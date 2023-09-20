Підозрюють в хабарі. Суд обрав запобіжний захід нардепу Марченко

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чинному нардепу Людмилі Марченко, яка підозрюється у зловживанні впливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сьогодні, 20 вересня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід чинному народному депутату, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України.

Крім цього, за даними САП, підозрювані також вносили відповідні відомості до інформаційної системи "Шлях".

САП повідомила, що на сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тисячі доларів від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Запобіжний захід для нардепа

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тисячі гривень.

Зауважимо, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину.

Також на указану підозрюваному покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Справа Марченко

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 липня оголосила про підозру народній депутатці та її помічниці. Вони пообіцяли організувати нелегальний виїзд громадянинові за кордон. Натомість вимагали гроші.

На початку липня членство народної депутатки Марченко у фракції "Слуга народу" у Раді призупинили.

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