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Подозреваемому в убийстве Фарион будут просить арест без залога, - источники

Львов, Пятница 26 июля 2024 10:28
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Подозреваемому в убийстве Фарион будут просить арест без залога, - источники Фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Суд во Львов изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Прокуроры будут ходатайствовать о его аресте сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом РБК-Україна сообщили собственные источники.

Отметим, что сейчас прокуроры готовят задержанному уведомление о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Суд по избранию меры пресечения состоится уже сегодня.

Убийство Фарион

Напомним, что во Львове 19 июля стреляли в языковеда Ирину Фарион. Пуля попала женщине в висок. Спасти медикам ее не удалось, в тот же вечер женщина погибла. После чего правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство. Вчера стало известно, что подозреваемого, которого накануне фиксировали камеры наблюдений, удалось задержать. Это 18-летний уроженец Днепра, где его поймали силовики. Известно, что во время подготовки преступления он арендовал не менее трех квартир во Львове. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языкознание. Кроме того, следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель.

Вчера РБК-Украина получило в распоряжение фото вероятного стрелка. Сегодня задержанного перевезут из Днепра во Львов, где ему и изберут меру пресечения.

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Ирина Фарион Львов Суд Прокуратура
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