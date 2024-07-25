Появилось фото подозреваемого в убийстве Фарион

Украинские правоохранители сегодня, 25 июля, задержали подозреваемого в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион. Появилось фото парня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и Нацполицию в Telegram .

Источники поделились фото 18-летнего парня, которого задержали сегодня в Днепре.

Фото: подозреваемый в убийстве Ирины Фарион (РБК-Украина)

В то же время в Нацполиции показали еще одну фотографию задержания подозреваемого.

Фото: задержание подозреваемого в убийстве Фарион (t.me/UA_National_Police)

Как отметил глава Нацполиции Иван Выговский, для задержания была проведена масштабная и кропотливая работа сотен полицейских.

"Бессонные ночи, тысячи проверенных людей, сотни пройденных километров и осмотренных гектаров леса, десятки гигабайт видео дали свой результат - полицейские разоблачили и задержали убийцу Ирины Фарион сегодня в городе Днепр", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, 19 июля стало известно о покушении на Ирину Фарион. Неизвестный ранил ее в голову при помощи огнестрельного оружия. Такой инцидент произошел возле дома бывшей народной депутатки.

После ранения Фарион госпитализировали. Медики даже успели провести операцию, но ее спасти не удалось.

При этом стрелку удалось скрыться с места преступления. Правоохранители объявили операцию для его розыска.