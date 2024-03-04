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Подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона признал свою вину

Понедельник 04 марта 2024 19:35
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Подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона признал свою вину Фото: подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона признал свою вину (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Иван Носальский

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра признал, что он виновен в утечке секретных документов Пентагона, которая произошла в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно подписанному соглашению о признании вины, Тейшейра проведет в тюрьме 16 лет.

Он согласился признать себя виновным по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне. В обмен на это прокуроры согласились не предъявлять ему дополнительных обвинений по статье о шпионаже.

В рамках соглашения подозреваемый должен пройти собеседование с представителями Пентагона и Минюста США, а также вернуть все секретные материалы, которые могли остаться в его распоряжении.

"Слив" секретных документов

Напомним, в прошлом году в сеть "слили" секретные документы Пентагона. В частности, в них содержалась информация о войне России против Украины, планах украинских защитников и не только.

Американские правоохранители задержали подозреваемого в утечке - военнослужащего Нацгвардии ВВС Массачусетса Джека Тейшейру.

В июне прошлого года он признал себя невиновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне.

В обвинительном заключении, в частности, говорится, что подозреваемый раскрыл виды вооружения, которое Соединенные Штаты готовы передать Украине, "как это оборудование будет передано и как оно будет использовано после получения".

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