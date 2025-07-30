Подозреваемой в покушении на Стерненко продлили меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в совершении покушения на волонтера Сергея Стерненко, Людмиле Чимерской. Она остается под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Стерненко в Telegram.

Прокурор требовал продления срока содержания под стражей на 60 суток. Сторона обвинения заявила о якобы рисках побега подозреваемой и сокрытия от следствия, учитывая возможное наказание в виде пожизненного срока.

Суд продлил меру пресечения Людмиле Чимерской в виде содержания под стражей до 27 сентября.

Также суд продлил меру пресечения второму фигуранту в этом деле Николаю Поповичу, которого подозревают в государственной измене. Его тоже арестовали до 27 сентября.

Следствие не раскрывает детали о роли Поповича в покушении на Стерненко.