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Підозрюваній в замаху на Стерненка продовжили запобіжний захід

Київ, Середа 30 липня 2025 13:25
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Підозрюваній в замаху на Стерненка продовжили запобіжний захід Фото: Людмила Чимерська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваній у вчиненні замаху на волонтера Сергія Стерненка, Людмилі Чимерській. Вона залишається під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Стерненка в Telegram.

Прокурор вимагав продовження терміну тримання під вартою на 60 діб. Сторона обвинувачення заявила про нібито ризики втечі підозрюваної і переховування від слідства, ураховуючи можливе покарання у вигляді довічного терміну.

Суд продовжив запобіжний захід Людмилі Чимерській у вигляді тримання під вартою до 27 вересня.

Також суд продовжив запобіжний захід другому фігуранту в цій справі Миколі Поповичу, якого підозрюють у державній зраді. Його теж арештували до 27 вересня.

Слідство не розкриває деталі щодо ролі Поповича у замаху на Стерненка.

Напад на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли напад. Нападницю затримали, а волонтера прооперували.

Жінці оголосили підозру за двома статтями ККУ - державна зрада на замах на вбивство.

Як пізніше з'ясувалося, затримана - 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у Києві. Російські спецслужби завербували її наприкінці 2024 року. За наказом куратора вона переїхала до Києва та поселилися у ЖК, де мешкає Стерненко.

Жінка стежила за волонтером з середини квітня. Під час нападу вона здійснила кілька пострілів, одна з куль потрапила у стегно.

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