Подозрение Шабунину. Что говорят политики, военные и юристы
В пятницу, 11 июля, ГБР сообщило о подозрении общественному активисту Виталию Шабунину. Он, по данным следствия, уклонялся от службы в армии и без разрешения пользовался автомобилем, предназначенным для ВСУ.
РБК-Украина собрало реакцию политиков, военных и юристов.
Так, юрист, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко отметил, что в этом деле его беспокоит прежде всего его политизация и попытка интерпретировать его как политическое давление, связав с гражданской активностью Шабунина.
"Чем меньше политизации будет в деле Шабунина, тем лучше будет Украине. Виталий не должен быть ни неприкосновенным, ни козлом отпущения. Поскольку он достаточно публичный, его дело должно быть юридически безупречным. Закон в нем должен победить "революционную целесообразность". Право - политику", - подчеркнул Друзенко.
Волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отметил, что Шабунин борясь против двойных стандартов, лично действовал по такому же принципу.
"Шабунин с коллегами обвиняли и поливали грязью тех, кто им не нравился. Даже если те не совершали коррупционных преступлений, или (как, например, я) боролись с коррупцией их друзей. Отбеливали от обвинений в коррупции своих союзников. Они мгновенно забывали что человек "коррупционер" когда он им становился нужным и наоборот. Это люди для которых наше мнение - лишь ресурс в их политической борьбе за интересы", - убежден Дейнега.
Ветеран АТО/ООС Александр "Гром" Грамарчук заявил, что история Шабунина подрывала авторитет военной службы.
А ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунину важным сигналом. "Это сигнал всем мобилизованным уклонистам из тылового батальона "Невидимка": нельзя паразитировать на ВСУ", - отметил он.
Военный "Бабак" также отметил недопустимость политической активности в армии. "Во время войны ВСУ должны быть вне политики. Точка. Потому что невозможно одновременно воевать и строить политическую карьеру. И точно нельзя "служить для галочки", чтобы потом в предвыборной брошюре гордо написать "участник боевых действий", - убежден он.
В то же время народные депутаты от фракции "ЕС" - Виктория Сюмар и Ирина Геращенко считают, что причина обысков вовсе не в правонарушениях. "А в желании отомстить острому на язык Шабунину. В рамках окончательной зачистки информационного пространства и вообще всех тех, кто смеет критиковать и разоблачать", - отметила в Facebook Виктория Сюмар.
При этом, депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко отметил, что имеет негативное отношение к деятельности активиста. "Из-за антикоррупционеров у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры - вообще сразу криминал", - написал Гончаренко.
В свою очередь, журналист и ветеран Владимир Бойко, который первым обнародовал обстоятельства службы Шабунина, напомнил, что публично занимался этим делом более полутора лет. По его словам, инициирование уголовного производства произошло после многочисленных судебных обращений, в частности совместно с адвокатом Ростиславом Кравцом.
Ранее подозрение было вручено также командиру батальона, где Шабунин, по данным расследования, был зачислен без фактического прохождения службы.
Кто такой Шабунин
Виталий Шабунин родился 26 ноября 1984 года в Ровно. В 2012 году он создал Центр противодействия коррупции (ЦПК) и возглавил его - это грантовая общественная организация, которая контролирует госзакупки и борется с коррупцией в этой сфере, лоббирует антикоррупционные законы.
С июня 2015 года возглавил Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.
Ранее РБК-Украина писало, что Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск ГНСУ о взыскании долга с Шабунина. Речь идет об уплате 126,4 тысячи гривен.
Напомним, 11 июля ГБР провело обыски у Виталия Шабунина. Следователи также объявили подозрение главе Центра противодействия коррупции.
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