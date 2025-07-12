Подозрение Шабунину. Что говорят политики, военные и юристы

В пятницу, 11 июля, ГБР сообщило о подозрении общественному активисту Виталию Шабунину. Он, по данным следствия, уклонялся от службы в армии и без разрешения пользовался автомобилем, предназначенным для ВСУ.

Так, юрист, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко отметил, что в этом деле его беспокоит прежде всего его политизация и попытка интерпретировать его как политическое давление, связав с гражданской активностью Шабунина.

"Чем меньше политизации будет в деле Шабунина, тем лучше будет Украине. Виталий не должен быть ни неприкосновенным, ни козлом отпущения. Поскольку он достаточно публичный, его дело должно быть юридически безупречным. Закон в нем должен победить "революционную целесообразность". Право - политику", - подчеркнул Друзенко.

Волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отметил, что Шабунин борясь против двойных стандартов, лично действовал по такому же принципу.

"Шабунин с коллегами обвиняли и поливали грязью тех, кто им не нравился. Даже если те не совершали коррупционных преступлений, или (как, например, я) боролись с коррупцией их друзей. Отбеливали от обвинений в коррупции своих союзников. Они мгновенно забывали что человек "коррупционер" когда он им становился нужным и наоборот. Это люди для которых наше мнение - лишь ресурс в их политической борьбе за интересы", - убежден Дейнега.

Ветеран АТО/ООС Александр "Гром" Грамарчук заявил, что история Шабунина подрывала авторитет военной службы.

А ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунину важным сигналом. "Это сигнал всем мобилизованным уклонистам из тылового батальона "Невидимка": нельзя паразитировать на ВСУ", - отметил он.

Военный "Бабак" также отметил недопустимость политической активности в армии. "Во время войны ВСУ должны быть вне политики. Точка. Потому что невозможно одновременно воевать и строить политическую карьеру. И точно нельзя "служить для галочки", чтобы потом в предвыборной брошюре гордо написать "участник боевых действий", - убежден он.

В то же время народные депутаты от фракции "ЕС" - Виктория Сюмар и Ирина Геращенко считают, что причина обысков вовсе не в правонарушениях. "А в желании отомстить острому на язык Шабунину. В рамках окончательной зачистки информационного пространства и вообще всех тех, кто смеет критиковать и разоблачать", - отметила в Facebook Виктория Сюмар.

При этом, депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко отметил, что имеет негативное отношение к деятельности активиста. "Из-за антикоррупционеров у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры - вообще сразу криминал", - написал Гончаренко.

В свою очередь, журналист и ветеран Владимир Бойко, который первым обнародовал обстоятельства службы Шабунина, напомнил, что публично занимался этим делом более полутора лет. По его словам, инициирование уголовного производства произошло после многочисленных судебных обращений, в частности совместно с адвокатом Ростиславом Кравцом.

Ранее подозрение было вручено также командиру батальона, где Шабунин, по данным расследования, был зачислен без фактического прохождения службы.