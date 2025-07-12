Підозра Шабуніну. Що говорять політики, військові та юристи

У пʼятницю, 11 липня, ДБР повідомило про підозру громадському активісту Віталію Шабуніну. Він, за даними слідства, ухилявся від служби в армії та без дозволу користувався автомобілем, призначеним для ЗСУ.

Так, юрист, співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко зазначив, що в цій справі його непокоїть насамперед її політизація та спроба інтерпретувати її як політичний тиск, повʼязавши з громадянською активністю Шабуніна.

"Чим менше політизації буде у справі Шабуніна, тим краще буде Україні. Віталій не має бути ані недоторканим, ані офірним цапом. Оскільки він достатньо публічний його справа має бути юридично бездоганною. Закон в ній має перемогти "революційну доцільність". Право - політику", - наголосив Друзенко.

Волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зазначив, що Шабунін борячись проти подвійних стандартів, особисто діяв за таким самим принципом.

"Шабунін з колегами звинувачували і поливали брудом тих, хто їм не подобався. Навіть якщо ті не вчиняли корупційних злочинів, або (як, наприклад, я) боролися з корупцією їхніх друзів. Відбілювали від звинувачень у корупції своїх союзників. Вони миттєво забували що людина "корупціонер" коли вона їм ставала потрібною та навпаки. Це люди для яких наша думка - лише ресурс в їхній політичній боротьбі за інтереси", - переконаний Дейнега.

Ветеран АТО/ООС Олександр "Гром" Грамарчук заявив, що історія Шабуніна підривала авторитет військової служби.

А ветеран Олексій Сталкер назвав підозру Шабуніну важливим сигналом. "Це сигнал усім мобілізованим ухилянтам із тилового батальйону "Невидимка": не можна паразитувати на ЗСУ", - зазначив він.

Військовий "Бабак" також наголосив на неприпустимості політичної активності в армії. "Під час війни ЗСУ мають бути поза політикою. Крапка. Бо неможливо водночас воювати і будувати політичну карʼєру. І точно не можна "служити для галочки", щоб потім у передвиборчій брошурі гордо написати "учасник бойових дій", - переконаний він.

Водночас народні депутати від фракції "ЄС" - Вікторія Сюмар та Ірина Геращенко вважають, що причина обшуків зовсім не в правопорушення. "А в бажанні помститися гострому на язик Шабуніну. В рамках остаточної зачистки інформаційного простору і взагалі всіх тих, хто сміє критикувати і викривати", - зазначила в Facebook Вікторія Сюмар.

При цьому, депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко зазначив, що має негативне ставлення до діяльності активіста. "Через антикорупціонерів у нас зруйнована державна служба, введені ці вічні норми з ПЕП, займатись бізнесом стало синонімом крадіжки, а працювати на державу та вигравати тендери - взагалі одразу кримінал", - написав Гончаренко.

Своєю чергою, журналіст і ветеран Володимир Бойко, який першим оприлюднив обставини служби Шабуніна, нагадав, що публічно займався цією справою понад півтора року. За його словами, ініціювання кримінального провадження відбулося після численних судових звернень, зокрема спільно з адвокатом Ростиславом Кравцем.

Раніше підозру було вручено також командиру батальйону, де Шабунін, за даними розслідування, був зарахований без фактичного проходження служби.