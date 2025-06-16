Суд обязал Шабунина уплатить 126 тысяч налогового долга: что известно

Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы о взыскании налогового долга с блогера и активиста Виталия Шабунина. Речь идет об уплате 126,4 тыс. грн. Об этом говорится в

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда , опубликованное на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Как отметил журналист и военный Владимир Бойко, Виталий Шабунин объявил сбор денег на восстановление собственного дома после пожара, который произошел еще в 2020 году. "Действительно ли люди переводили деньги, или таким образом Шабунин только легализовал свои средства точно не известно. Но точно известно, что из полученных денежных подарков Шабунин должен был заплатить 227 тыс. 438 грн 92 коп. налога с дохода, а он заплатил только 101 тыс. грн", - подчеркнул журналист. В связи с этим Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве насчитало Шабунину налоговое обязательство в размере 126 438,92 грн. Как отмечает Бойко, остальные налоги активист платить отказался. С началом полномасштабного вторжения для этого появился еще и дополнительный повод: Шабунин заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ. Однако, как отмечается в решении, суд не нашел доказательств, что активист "был задействован к непосредственному участию в военных действиях, которые препятствовали ему выполнить налоговые обязательства".

Напомним, ГБР также расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина. В частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа NissanPathfinder.

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