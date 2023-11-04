Подозрение Дубинскому и новый пакет помощи от США: новости за 3 ноября

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 850 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 303270 военных.

В разведке Британии оценили ситуацию на фронте в последние недели.

оценили ситуацию на фронте в последние недели. В центре Волновахи произошел взрыв. "Прилет" в месторасположение оккупантов.

Дубинскому объявили подозрение за схему с выездом ухилянтов

Служба безопасности и ДБР собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

По данным РБК-Украина, речь идет о народном депутате Дубинского.

В Белом доме отреагировали на статью Залужного о фронте

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал на важность для США продолжать оказывать Украине оборонную помощь, о чем подчеркнул главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в своей статье для The Economist.

По его словам, Вашингтону в этом контексте помощи было бы намного проще делать, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины, о чем говорится в запросе президента Джо Байдена.

Украинское оружие будет попадать на фронт быстрее: Минобороны рассказало о нововведениях

С 1 ноября Минобороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию.

Также, в частности, было отменено требование о гарантийном сроке для оружия (10 лет). Во время войн оружие с конвейеров идет сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения.

Нардеп сбил насмерть 18-летнюю девушку на Житомирской трассе

ДТП произошло сегодня около 9:45 на трассе Киев – Чоп в с. Березовцы Житомирского района. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE, двигаясь по направлению к Чоп в крайней левой полосе движения, сбил 18-летнюю девушку, она погибла на месте происшествия.

По полученной предварительной информации, за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины.

Интервью Залужного побуждает партнеров к пересмотру военной помощи Украине, - Politico

Заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подогревают прения о поддержке Украины в США. По данным издания, Конгресс США во главе с Майком Джонсоном были шокированы откровенностью главкома.

Politico утверждает, что комментарии главнокомандующего ВСУ являются поводом для пересмотра американской поддержки Киева в ключе – "столько, сколько будет необходимо".

Правительство передало Еврокомиссии предварительный проект плана помощи ЕС на 50 млрд евро

Как отметил премьер Денис Шмыгаль, Ukraine Facility является программой помощи Украине в размере 50 млрд евро на следующие 4 года с акцентом на бюджетную поддержку.

Для того чтобы получать средства, Украина проведет ряд реформ и проектов трансформаций.

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Лупанчука Сергея командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. При этом он уволил с данной должности Виктора Хоренко.

США перекрыли канал по отмыванию денег для российской элиты и киберпреступников

США объявили о введении санкций против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах, посредством которых она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов.

США выделили пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов

США выделили новый пакет военной помощи для Украины Его общая стоимость составляет 425 млн. долларов.

Речь идет о пятидесятом транше оборудования администрации Джо Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.