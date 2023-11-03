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Две ракеты и 850 окупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Пятница 03 ноября 2023 07:56
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Две ракеты и 850 окупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Потери России в войне в Украине на пятницу, 3 ноября, составили 9850 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 303270 военных. Кроме того, ВСУ сбили две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 303270 (+850) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 5265 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 9901 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 7328 (+36) ед,
  • РСЗО - 854 (+4) ед,
  • средства ПВО - 566зб ед,
  • самолетов - 322 ед,
  • вертолетов - 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7),
  • крылатые ракеты - 1551 (+2) ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9691(+33) ед,
  • специальная техника - 1034 (+2).

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

В Институте изучения войны сообщили, что украинские войска удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки и продвинулись вблизи Крынок. Также Силы обороны Украины преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.

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