Две ракеты и 850 окупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на пятницу, 3 ноября, составили 9850 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 303270 военных. Кроме того, ВСУ сбили две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 303270 (+850) человек ликвидировано,

танков ‒ 5265 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 9901 (+24) ед,

артиллерийских систем - 7328 (+36) ед,

РСЗО - 854 (+4) ед,

средства ПВО - 566зб ед,

самолетов - 322 ед,

вертолетов - 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7),

крылатые ракеты - 1551 (+2) ед,

корабли /катера - 20 ед,

подлодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9691(+33) ед,

специальная техника - 1034 (+2).

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

В Институте изучения войны сообщили, что украинские войска удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки и продвинулись вблизи Крынок. Также Силы обороны Украины преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.

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