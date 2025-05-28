Силы обороны устроили "взрывную" ночь важным объектам ВПК России: детали
В ночь на 28 мая Силы обороны успешно поразили ряд важных объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) в Московской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
АО "Кронштадт"
Предприятие расположено в городе Дубна Московской области. Этой ночью "Кронштадт" был успешно поражен подразделениями Сил специальных операций (ССО) ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ).
Во время атаки в районе предприятия отмечалась интенсивная работа противовоздушной обороны (ПВО).
"Кронштадт", согласно данным Генштаба, специализируется на беспилотных авиационных системах. В частности здесь изготавливают наземные комплексы управления и беспилотные летательные аппараты (БпЛА):
- "Орион";
- "Иноходец";
- "Молния";
- "Гром";
- "Термит";
- "Гелиос";
- "Сириус".
Завод "Радуга"
Также подразделения СБУ поразили завод "Радуга", который расположен в городе Дубна в 130 километрах к северу от Москвы.
Как рассказывают источники РБК-Украина в СБУ, беспилотники обошли ПВО врага, которая защищала Москву и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия. На пораженных объектах сейчас продолжается пожар.
Также источники рассказали, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-земля". Среди его "продукции" ракеты также есть ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми враг терроризирует Украину.
АО "Ангстрем"
В частности подразделения Сил беспилотных систем поразили в Московской области АО "Ангстрем". Попадание было зафиксировано в районе цели.
Компания разрабатывает, а также производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями ВПК врага.
Комбинат Дмитровский
Также накануне Силы беспилотных систем ВСУ поразили комбинат Дмитровский в Ивановской области России. Во время атаки взрывы раздавались на территории завода.
"Предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России", - рассказывает Генштаб.
Удары по территории России
Украинские силы систематически осуществляют удары по целям, расположенным на территории РФ. Под прицелом оказываются, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия, объекты оборонно-промышленного комплекса, а также логистические узлы. Основным инструментом для атак чаще всего являются беспилотные летательные аппараты, а целью - усложнение логистических путей и ослабление экономической базы врага.
В ночь на 28 мая, как рассказывал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, дроны атаковали Дубненский машиностроительный завод и технопарк "ЭЛМА-Зеленоград".
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