В Москве из-за масштабной атаки дронов разбит технопарк, произошел пожар

В Москве в течение сегодняшней ночи, 28 мая, раздавались взрывы на фоне работы ПВО из-за беспилотников. В результате воздушной атаки в Зеленограде произошел пожар на территории технопарка, здание его было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Astra " и Telegram- канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Отметим, что об "отражении" атаки дронов, которые "летели на Москву", мэр столицы страны-агрессора рассказывал в период - примерно половина первого ночи и до половины пятого утра.

По словам Собянина, всего ситами и средствами ПВО якобы было сбито 33 беспилотника.

При этом он неоднократно указывал, что предварительно "серьезных повреждений и пострадавших нет", и что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Также он сделал такое же сообщение о последствиях с уточнением по Зеленограду.

Справочно: Зеленоград является одним из двенадцати округов столицы страны агрессора. Он полностью расположен за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги, в 37 км к северо-западу от центра Москвы.

Зеленоград (состоит из 5 районов), считают главным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.

Видео об атаке БПЛА, взрывах и пожаре в Москве

Заметим, что в интернете были обнародованы многочисленные кадры о сегодняшней дроновую атаку и ситуацию в Москве. В частности, много видео и фото появились уже утром, снятые с разных локаций в столице РФ.

На кадрах показаны моменты пролета беспилотников в небе Москвы, взрыв БПЛА, очевидно в результате работы ПВО, а также момент падения дрона на территорию технопарка "Элма", последующим взрывом и пожаром.

Российское издание "Астра" высказывает предположение, что этот технопарк мог быть атакован. Согласно данным из открытых источников, основными видами деятельности технопарка "Элма" (его общая площадь составляет 60 тысяч квадратных метров) являются производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники, сфера информационных технологий и тому подобное.

"Громкая ночь" в Москве и атака дронов в Подмосковье

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 мая в нескольких городах в Подмосковье раздавались взрывы из-за работы ПВО на фоне атаки беспилотников. Местные власти заявляли о якобы сбившихся БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Была приостановлена ​​работа московских аэропортов: "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".

О взрывах сообщалось, в частности, в Подольске, Троицке и Раменском в Московской области.