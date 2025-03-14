Підмосков'я, Калуга і не тільки: у РФ обмежили роботу кількох аеропортів

У кількох регіонах РФ цієї ночі та під ранок призупинили роботу аеропортів, запровадивши заборону на прийом та відправку рейсів. Йдеться про летовища у Підмосков'ї, у Калузькій області та в Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra .

Російська преса заявила про розпорядження Росавіації про запровадження плану "Килим" для міжнародного аеропорту федерального значення Внуково, яке вважається одним із чотирьох основних аеропортів Москви.

Крім того, вранці стало відомо, що було обмежено роботу й аеропорту у Калузі.

Зауважимо, що план "Килим" у Росії оголошують у випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано порушення повітряного простору. Фактично, це означає режим закритого неба.

Перед тим вночі була призупинена робота також у повітряній гавані в Сочі в Краснодарському краї, де була повітряна атака. Нагадаємо, під час начебто ударів із застосуванням БПЛА у місті Туапсе цієї ночі сталася сильна пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Оновлено: план "Килим" скасували для Внуково

Пізніше в Росавіації заявили про знання запроваджених раніше обмежено на роботу аеропорту Внуково у Підмосков'ї. Відповідне повідомлення російського відомства поширили місцеві пабліки.