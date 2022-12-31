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В Киеве и области вновь работает система ПВО

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 15:54
В Киеве и области вновь работает система ПВО Фото: (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 31 декабря в Киеве и области повторно сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Киеве и области работает ПВО! Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Непонятно, по каким именно целям идет работа. Однако в местных Telegram-каналах сообщают об активности вражеских беспилотников.

Обновлено 11:57.

КГВА уточняет, что в районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага.

"Работает наше ПВО. Находитесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - отметили там.

Как известно, сегодня российские войска вновь массированно атаковали ракетами украинские города. В частности, несколько "прилетов" зафиксировано в Киеве, в том числе по отелю в центре города. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

Подробней о ситуации в регионах - читайте по ссылке.

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