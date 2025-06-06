Подлизывается к США? Москва официально обратилась в МАГАТЭ в попытке запустить ЗАЭС

По данным издания, Россия хочет возобновить работу Запорожской атомной электростанции, которая расположена вблизи одной из линий фронта войны.

Глава российской атомной энергетики Алексей Лихачев даже встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гросси.

После сегодняшней встречи Россия подняла вопрос относительно американского ядерного топлива, которое хранится на украинской электростанции.

Лихачев заявил, что Россия готова либо использовать топливо, поставленное американской компанией Westinghouse, либо полностью вывезти его и вернуть в США.

Более того, Лихачев сказал, что Россия якобы подготовила "комплексный план" поэтапного ввода станции в эксплуатацию, но его можно реализовать только в случае устранения всех военных угроз.

В то же время он отметил, что Westinghouse и американские энергетические чиновники ранее выражали России беспокойство в связи с вопросом топлива.

Мало того, сегодня Москва обратилась в ядерный надзорный орган ООН с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном для решения данного вопроса.