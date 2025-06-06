МАГАТЭ сообщило о взрывах на ЗАЭС: что известно

Международное агентство по атомной энергии зафиксировало очередную серию взрывов на Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией. Это уже четвертый подобный инцидент с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, команда наблюдателей, работающая непосредственно на станции, зафиксировала серию выстрелов и взрывов вблизи объекта.

Инцидент произошел в обеденное время, 5 июня. Между 11:30 и 13:45 по местному времени прозвучало не менее пяти взрывов, каждому из которых предшествовали выстрелы. Дополнительная стрельба раздавалась и после 14:00. По информации ЗАЭС, это были мероприятия по "нейтрализации дронов" вблизи учебного центра станции.

"Полеты беспилотников вблизи ядерных объектов представляют серьезную угрозу для их физической безопасности. Такие инциденты неприемлемы и должны быть остановлены немедленно", - подчеркнул Гросси.

Источник или принадлежность беспилотников пока неизвестны. Сообщений о повреждении объектов или пострадавших не поступало.

МАГАТЭ подчеркивает, что это уже четвертый случай с начала 2025 года, когда учебный центр ЗАЭС становится целью атак. В частности, в апреле из-за обстрелов вблизи главного административного корпуса наблюдатели агентства были вынуждены временно покинуть свои рабочие места.