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В Украине на оккупированной территории подорвали авто депутата РФ (видео)

Украина, Понедельник 13 мая 2024 09:59
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В Украине на оккупированной территории подорвали авто депутата РФ (видео) Фото: на территории оккупированной Украины взорвался автомобиль российского депутата (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На временно оккупированной территории Украины взлетел на воздух автомобиль российского депутата от "Единой России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"На оккупированной части Украины подорвали машину астраханского депутата Дениса Харитонова. В момент взрыва он находился в авто, но не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам самого российского депутата, которые цитирует ASTRA, якобы еще в марте он сам "слил" данные о своей машине.

Не первый случай

Отметим,что подобные случаи происходят не впервые. Так,12 апреля в Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось о подрыве "Москвича" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Позже выяснилось, что в авто находились четверо работников российской спецслужбы. Среди них - военный преступник, издевавшийся над местным населением.

А в августе 2022 года в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушко, который был ликвидирован.

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