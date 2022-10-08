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Подорвались на мине. В Запорожской области погибли двое детей

Фото: в Запорожской области погибли двое детей, подорвавшись на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Двое детей погибли, взорвавшись на мине в Запорожской области. По данным на субботу, 8 октября, из-за войны пострадали уже 1211 детей - 421 ребенок погиб и более 790 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в субботу, 8 октября.

"6 октября в с. Подгорное Васильевского района Запорожской области взорвались на мине двое детей 5 и 10 лет. От полученных травм дети скончались", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 октября в результате тяжелого ранения в больнице Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка. А 7 октября в результате обстрела с. Кирпотино Камышевахской ОТГ Запорожской области травмирован 1-летний ребенок.

Больше всего пострадали дети в:

  • Донецкой области - 405;
  • Харьковской - 252;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 75;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 64;
  • Херсонской - 57;
  • Запорожской - 54;
  • Днепропетровской - 30.

Напомним, 2 октября в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.

7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине подорвалась женщина, собиравшая грибы.

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Запорожская область