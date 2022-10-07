Фото: в лесу под Изюмом на мине подорвался еще один грибник (Getty Images)

Утром 7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине подорвалась женщина, собиравшая грибы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.