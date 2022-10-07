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В лесу под Изюмом на мине подорвался еще один грибник

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Пятница 07 октября 2022 09:53
В лесу под Изюмом на мине подорвался еще один грибник Фото: в лесу под Изюмом на мине подорвался еще один грибник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине подорвалась женщина, собиравшая грибы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Утром в Изюмском районе 47-летняя женщина получила ранения, наступив на мину. Пострадавшая собирала грибы в лесу", - рассказал он.

Синегубов в очередной раз напомнил, что минная опасность, особенно в лесополосах, не исчезла. Взрывотехники работают в усиленном режиме, но оставшиеся от врага заминнированные площади огромны.

Напомним, 2 октября в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.

Также в Ахтырском районе Сумской области автомобиль "Укртелекома" подорвался на вражеской мине. Вследствие происшествия погиб человек.

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Харьков
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