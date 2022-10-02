В Черниговской области авто с людьми подорвалось на мине: все погибли
В воскресенье, 2 октября, в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли", - говорится в сообщении.
По его словам, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.
"В очередной раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, дома, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы", - добавил Чаус.
Обновлено 12.56. Как рассказали в полиции Черниговской области, вечером 1 октября поступило сообщение о том, что четверо жителей села Киенка Черниговского района уехали на автомобиле в неизвестном направлении и перестали выходить на связь.
"Сегодня утром в лесном массиве Черниговского района была обнаружена уничтоженная взрывом машина. Все четыре человека в авто погибли", - констатировали в ведомстве.
Как сообщалось, автомобиль "Укртелекома" взорвался на вражеской мине в Ахтырском районе Сумской области. В результате взрыва один человек погиб, трое ранены.
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