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В Черниговской области авто с людьми подорвалось на мине: все погибли

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Чернигов, Воскресенье 02 октября 2022 12:52
В Черниговской области авто с людьми подорвалось на мине: все погибли Фото: автомобиль с 4 людьми подорвался на мине в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 октября, в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли", - говорится в сообщении.

По его словам, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.

"В очередной раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, дома, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы", - добавил Чаус.

Обновлено 12.56. Как рассказали в полиции Черниговской области, вечером 1 октября поступило сообщение о том, что четверо жителей села Киенка Черниговского района уехали на автомобиле в неизвестном направлении и перестали выходить на связь.

"Сегодня утром в лесном массиве Черниговского района была обнаружена уничтоженная взрывом машина. Все четыре человека в авто погибли", - констатировали в ведомстве.

Как сообщалось, автомобиль "Укртелекома" взорвался на вражеской мине в Ахтырском районе Сумской области. В результате взрыва один человек погиб, трое ранены.

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