Підірвалися на міні. У Запорізькій області загинули двоє дітей

Двоє дітей загинули, підірвавшись на міні в Запорізькій області. За даними на суботу, 8 жовтня, через війну постраждали вже 1211 дітей - 421 дитина загинула та понад 790 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора у суботу, 8 жовтня.
"6 жовтня в с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від отриманих травм діти померли", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні Курахового Донецької області померла 16-річна дівчинка. А 7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано 1-річну дитину.
Найбільше постраждали дітей у:
Нагадаємо, 2 жовтня у Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 особи.
7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.
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