Литва уведомила ООН о выходе из договора о противопехотных минах: причина в РФ

Литва уведомила Организацию Объединенных Наций (ООН) о своем выходе из договора о запрете противопехотных мин.

Об этом заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и пост чиновника в соцсети Х.

"Сегодня Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Договора о запрете противопехотных мин. Это решение было принято нелегко", - сказал министр.

Reuters отмечает, что страна перестанет быть связана с договором через 6 месяцев после этого уведомления.

Будрис подчеркнул, что Литва не питает никаких иллюзий насчет того, что "путинская Россия является самой большой долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы.

"(РФ - ред.) ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность с помощью саботажа и готовится к длительной конфронтации. Перед лицом таких угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйм

территории НАТО - всеми эффективными военными средствами", - сказано в посте.

Резюмируя глава МИД добавил, что приверженность Литвы ответственной обороне и международному гуманитарному праву, в том числе защите гражданских лиц - остается непоколебимой.

Reuters также напомнило, что парламенты всех стран НАТО и ЕС, которые граничат с Россией, а именно - Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши - одобрили выход своих государств из договора, сославшись на возросшую военную опасность со стороны РФ.