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Под завалами в Одессе могут находиться еще 4 человека, - ГСЧС

Воскресенье 03 марта 2024 11:30
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Под завалами в Одессе могут находиться еще 4 человека, - ГСЧС Фото: под завалами в Одессе могут находиться еще 4 человека (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Под завалами одесской многоэтажки могут находиться еще четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

"Сегодня в ГСЧС обратились 3 человека, которые были в перечнях вероятных лиц, которые могут находиться под завалами. Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы", - пишет ГСЧС и добавляет, что под завалами могут находиться еще 4 человека.

Атака на Одессу в ночь на 2 марта

После 1 ночи в Одесской области раздались взрывы. В областной военной администрации и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших, однако количество жертв постепенно увеличилось.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Сегодня, 3 марта, утром стало известно о девятой и десятой жертве российского удара.

Все подробности атаки на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

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