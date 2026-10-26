Под завалами могут быть люди: Зеленский об ударе баллистики по Киеву (видео)

Ракеты попали на территорию одного из университетов и рядом с ним фактически по кампусу. Под удар также попали парк Киото, территория возле станции метро и жилые дома.

Сколько человек пострадало, пока неизвестно. Продолжаются спасательные работы, под завалами могут находиться люди.

"Попадание ракет произошло в очень людных местах, и рядом нет ни одного военного объекта. Это удар прямо по городу, по инфраструктуре", - подчеркнул Зеленский.

Баллистическую атаку на столицу Россия начала около 22:00 26 октября, в городе раздались взрывы. Вскоре стало известно о попадании возле одной из станций метро, а также об ударе по бригаде медиков, которая ехала по вызову.

В Деснянском районе ракета попала рядом с общежитием одного из университетов, там пострадала. В сети пишут, что речь идет о Государственном торгово-экономическом университете (ДТЭУ).

По словам президента, возможны повторные удары. Россия также продолжает атаковать "шахедами" Киев и другие города и общины.

Зеленский заявил, что в условиях постоянной угрозы "искусственные задержки ПВО для Украины помогают террору". Он призвал партнеров оперативно воплощать в жизнь политические договоренности и дать Украине средства для уничтожения пусковых установок российской баллистики.

"Это было бы наиболее эффективное спасение жизней", - объяснил президент.